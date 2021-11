https://it.sputniknews.com/20211126/nuovo-ceppo-di-covid-il-governo-del-sudafrica-invita-i-cittadini-a-vaccinarsi-13928530.html

Nuovo ceppo di COVID, il governo del Sudafrica invita i cittadini a vaccinarsi

Nuovo ceppo di COVID, il governo del Sudafrica invita i cittadini a vaccinarsi

Le autorità sudafricane esortano i cittadini a vaccinarsi, dopo la comparsa della nuova variante di coronavirus B.1.1.529. 26.11.2021, Sputnik Italia

In precedenza, il quotidiano Daily Mail aveva riferito che gli scienziati britannici avevano riscontrato un ceppo di coronavirus contenente 32 mutazioni sulla proteina Spike in Botswana. Molte delle mutazioni indicano un'elevata contagiosità e una resistenza ai vaccini, il ceppo ha un maggior numero di mutazioni sulla proteina Spike rispetto a tutte le altre varianti di COVID-19. L'Istituto Nazionale per le Malattie Trasmissibili (NICD) sudafricano ha, in seguito, confermato che il nuovo ceppo era stato scoperto in Sudafrica e al momento ne sono stati registrati 22 casi.Giovedì sera, il responsabile del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per le malattie particolari, Maria Van Kerkhove, intervenendo ad una sessione di 'domande e risposte' online, ha dichiarato che il nuovo ceppo B.1.1.529, rilevato nel Sudafrica, viene al momento studiato. In particolare, gli esperti stanno valutando anche il possibile impatto delle mutazioni sui vaccini e sulla diagnostica. Nella giornata di oggi, 26 novembre, l'OMS terrà una riunione straordinaria per discutere su questa nuova variante.

