https://it.sputniknews.com/20211126/no-vax-prefetto-di-milano-grazie-ai-vaccini-si-possono-fare-i-cortei-ora-controlli-piu-decisivi-13926174.html

No-vax, prefetto di Milano: "Grazie ai vaccini si possono fare i cortei. Ora controlli più decisivi"

No-vax, prefetto di Milano: "Grazie ai vaccini si possono fare i cortei. Ora controlli più decisivi"

Il prefetto Renato Saccone lancia l'allarme per la possibilità di infiltrazioni nel movimento e annuncia un potenziamento dei controlli per salvaguardare la... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T11:51+0100

2021-11-26T11:51+0100

2021-11-26T11:51+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13447079_0:489:2771:2048_1920x0_80_0_0_191d5804d5c67acae68db0aefe88fe6e.jpg

"È grazie ai vaccini che si possono fare i cortei. La realtà è questa, lo dicono i dati". Il prefetto di Milano Renato Saccone, in un'intervista al Corriere, ha parlato delle difficoltà d'interlocuzione con il movimento no-vax e no-green pass, che da mesi organizza proteste di piazza senza preavvisare le autorità pubbliche.A differenza di altri movimenti, che hanno chiesto l'autorizzazione per manifestare, l'unica manifestazione preavvisata della galassia no-vax è quella a cui ha partecipato Robert Kennedy jr., fa sapere il prefetto, che elogia il lavoro delle forze dell'ordine, se "in 18 sabati non ci sono stati feriti, né danni a cose, salvo episodi limitati".I controlli saranno potenziati per salvaguardare la zona bianca, in vista delle festività natalizie.Poi lancia l'allarme sul movimento, "una galassia, con motivazioni eterogenee ed anche infiltrabile e strumentalizzabile". Allo stesso tempo, però, riconosce le legittime preoccupazioni delle persone che "vogliono uscire dall'isolamento". "Ricordiamoci - conclude - che l’avversario è uno solo, la pandemia che dobbiamo superare".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia