https://it.sputniknews.com/20211126/ndrangheta-blitz-contro-la-cosca-dei-condello-di-archi-sequestri-per-7-milioni-di-euro-13922322.html

'Ndrangheta, blitz contro la cosca dei Condello di Archi: sequestri per 7 milioni di euro

'Ndrangheta, blitz contro la cosca dei Condello di Archi: sequestri per 7 milioni di euro

Le indagini sono partite nel 2017 e hanno permesso di infliggere un duro colpo alla 'ndrina dei Condello. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T07:44+0100

2021-11-26T07:44+0100

2021-11-26T08:46+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

I Carabinieri del Comando Provinciale di Calabria hanno dato esecuzione a quattro provvedimenti di sequestro patrimoniale emessi dal Tribunale del capoluogo, sezione Misure di Prevenzione, diretta dalla presidente Natina Pratticò.Le misure sono scaturite dalle risultanze dell'indagine Metameria del 2017, diretta dai sostituti della Dda Stefano Musolino e Walter Ignazitto e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri.Le indagini avevano già portato nello scorso febbraio all'emissione di 28 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti essere affiliati alla cosca dei Condello di Archi, e al sequestro preventivo di 8 ditte operanti nei settori dell'edilizia e di 6 milioni di euro, a cui erano seguiti, nel maggio seguente, altri sequestri, per un totale di 15 milioni di euro.Nelle scorse ore, l'ultimo atto dell'attività investigativa, che, come riferisce il Corriere della Calabria, ha permesso di dimostrare la pericolosità sociale e l’illecita accumulazione patrimoniale posta in essere dai soggetti sopra elencati e, nel contempo, ha permesso di sequestrare tale patrimonio, per un valore complessivo stimato di altri 7 milioni di euro.Di particolare rilevanza il fatto che, nel corso di una serie di perquisizioni avvenute nei giorni scorsi nelle province di Cosenza e Reggio Calabria, i Carabinieri hanno "rinvenuto e sequestrato un’ingente somma di denaro: 477.930,00 euro nel complesso", denunciando all'autorità giudiziaria due pregiudicati reggini con precedenti per ricettazione.Soldi contanti che, stando a quanto riportato, erano stati nascosti in parte in un'intercapedine del divano ed in parte in un bidone in plastica, sigillato e interrato.

https://it.sputniknews.com/20211116/ndrangheta-operazione-in-tutta-italia-con-100-arresti-e-1-tonnellata-di-cocaina-sequestrata-13773013.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia