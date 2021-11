Meloni annuncia: “Torna Atreju e sarà il Natale dei conservatori”

https://it.sputniknews.com/20211126/meloni-annuncia-torna-atreju-e-sara-il-natale-dei-conservatori-13933400.html

La leader di Fratelli d’Italia pronta per la kermesse che torna dopo due anni in piazza Risorgimento a due passi dal Vaticano dal 6 al 12 dicembre. 26.11.2021, Sputnik Italia

Dibattiti, mostre, musica, approfondimenti e un mercatino di Natale solidale. Ecco servita la 23esima edizione di Atreju, la tradizionale festa della destra italiana che si svolge ormai dal 1997.Torna dopo due anni e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha voluto darne annuncio sottolineando che il momento di aggregazione e dibattito si svolgerà a Roma, ma all’aperto, nella centralissima piazza Risorgimento a due passi dal Vaticano.La manifestazione torna dopo due anni di stop a causa della “concomitanza con la campagna elettorale” e sceglie una location d’eccezione, con un villaggio natalizio a fare da cornice.La politica sotto l’alberoAtreju si svolgerà dal 6 al 12 dicembre e la kermesse di quest’anno si intitolerà “Il Natale dei Conservatori”.Al centro della manifestazione il dibattito sulle principali questioni di attualità, il presente e il futuro del conservatorismo in Italia e in Europa, la difesa dell’identità e la centralità della famiglia, la valorizzazione delle radici cristiane del Vecchio Continente e l’impegno per una riforma della UE in senso confederale e basato sui principi di sovranità e sussidiarietà.Nei prossimi giorni la presidente di Fratelli d’Italia svelerà in conferenza stampa il programma dettagliato e tutti gli ospiti.I dibattiti e gli interventi dei protagonisti della politica italiana ed europea saranno concentrati dal 6 al 10 dicembre nel pomeriggio, dalle ore 17 in poi.Sabato 11 dicembre un’intera giornata di programma per poi chiudere domenica 12 con le conclusioni di Atreju21 per lanciare la sfida politica e programmatica per il governo della Nazione.

Rachele Samo

