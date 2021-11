https://it.sputniknews.com/20211126/martinica-francese-infuriano-le-proteste-contro-misure-anti-covid-autorita-impongono-il-coprifuoco-13925955.html

Martinica francese, infuriano le proteste contro misure anti-Covid: autorità impongono il coprifuoco

Martinica francese, infuriano le proteste contro misure anti-Covid: autorità impongono il coprifuoco

Dopo la Guadalupa, anche la Martinica francese è stata scossa da forti proteste contro le misure restrittive contro il coronavirus. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T11:34+0100

2021-11-26T11:34+0100

2021-11-26T11:34+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/13925930_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cece59fd6b85d4bb3fc81468baef312c.jpg

Le autorità del dipartimento francese d'oltremare della Martinica hanno imposto un coprifuoco, per ristabilire l'ordine dopo le violente proteste notturne contro le restrizioni anti Covid-19.Le misure sono entrate in vigore a partire dalla giornata di giovedì. Stando alle dichiarazioni, gli atti di violenza si sono verificati nelle città del dipartimento a partire dallo scorso lunedì.I riottosi avrebbero causato danni materiali e perpetrato violenze contro le forze dell'ordine, che avrebbero risposto con durezza.Secondo il canale BFMTV, alcuni manifestanti avrebbero addirittura sparato sulla gendarmeria, usando proiettili veri. I disordini sono andati avanti per diversi giorni.La Martinica non è l'unico dipartimento francese d'oltremare scosso dalle proteste per il Covid-19. Lunedì, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la situazione della Guadalupa, dove si sono verificati scontri durante le proteste contro le misure sanitarie e le vaccinazioni obbligatorie, è da considerarsi "esplosiva".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo