Macron: il trattato firmato con l'Italia non implica mutamenti nei rapporti con la Germania

Macron: il trattato firmato con l'Italia non implica mutamenti nei rapporti con la Germania

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la firma al Quirinale del "Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata" tra l'Italia e la... 26.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente francese ha osservato che al momento Angela Merkel continua a svolgere le sue mansioni come capo del governo tedesco."Questa mattina ho parlato con lei per coordinare le iniziative da intraprendere di fronte al nuovo ceppo di coronavirus", ha sottolineato il capo di Stato.Nella giornata di oggi, Draghi e Macron, in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno firmato al Quirinale il trattato che segna un'ulteriore stretta della collaborazione tra i due Paesi, nell'interesse dell'integrazione europea.

