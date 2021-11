https://it.sputniknews.com/20211126/la-missione-di-cdp-non-piu-solo-cassaforte-ma-una-macchina-con-muscoli-e-cervello-per-il-pnrr-13924247.html

La missione di Cdp: non più solo “cassaforte”, ma “una macchina con muscoli e cervello” per il Pnrr

L’Ad Scannapieco ha presentato il piano triennale, che punta sulla doppia transizione verde e digitale. Meno partecipazioni, resteranno quelle strategiche, e... 26.11.2021, Sputnik Italia

Potenziare l’analisi settoriale e lavorare per mettere a terra i miliardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, “una grandissima opportunità per l’Italia”. Così ha definito la missione di Cassa depositi e prestiti il nuovo amministratore delegato Dario Scannapieco, presentando la nuova missione per il triennio, che si lega al rapporto atteso della Commissione UE sulla tassonomia verde.Quindi Cdp non sarà più una soltanto una “cassaforte”, con i suoi 275 miliardi di raccolta postale e 21 miliardi di obbligazionaria, “ma una macchina con muscoli e cervello” che movimenterà 65 miliardi di risorse per una leva di 128 miliardi di investimenti.Più investimenti e meno partecipazioniCdp ha già al suo attivo progetti assegnati come soggetto attuatore del Pnrr per 3,3 miliardi di euro. A questi si aggiungono altri 2,7 miliardi di euro, da gestire in coordinamento con diversi ministeri.Per farlo, per intercettare i progetti che hanno questa dimensione e queste caratteristiche, Scannapieco ha messo in piedi una squadra interna a Cdp, esplicitamente dedicata, con una regia e competenze trasversali tra divisioni.Per concentrarsi su questi settori di interesse, Cdp punta ad alleggerire il suo portafoglio di partecipazioni, mantenendo le più strategiche.Cassa depositi e prestiti è nel capitale di Terna e Snam, entrerà nella futura Autostrade, di Open Fiber, di Eni e Italgas, tra le altre.Le fonti rinnovabili e la transizione greenPer il cambiamento climatico “bisogna spingere sullo sviluppo delle fonti rinnovabili”, ha detto Scannapieco, e servono maggiori investimenti sulle reti idriche, dove l’Italia ha una dispersione cinque volte maggiore della Germania, “e non possiamo permettercelo”.

2021

Notiziario

