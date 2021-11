https://it.sputniknews.com/20211126/iss-incidenza-sale-a-125-rt-stabile-a-123-13924713.html

Iss: incidenza sale a 125, Rt stabile a 1,23

L'incidenza settimanale dei casi di coronavirus è salita fino a 125 su 100.000 abitanti, mentre resta stabile l'indice di trasmissibilità Rt a 1,23. 26.11.2021, Sputnik Italia

È quanto emerge dal consueto rapporto settimanale dell'Istituto superiore di sanità, che rileva come tra il 19 e il 25 novembre si sia registrato un incremento a 125 dell'incidenza, rispetto ai 98 casi per 100.000 abitanti della scorsa settimana.Quanto all'Rt sui casi sintomatici, esso risulta stabile a 1.23 (che varia tra 1.15-1.30), appena al di sopra della soglia epidemica.Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all'8,1%, contro il 7,1% della settimana precendente.In un altro rapporto dell'Iss è stato, inoltre, confermato che, nel periodo tra gennaio e settembre 2021, circa 22.000 persone in più sarebbero morte, qualora non vi fosse stata la campagna vaccinale.

