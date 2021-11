https://it.sputniknews.com/20211126/iss-i-vaccini-hanno-evitato-22000-vittime-tra-gennaio-e-settembre-13921914.html

Iss: i vaccini hanno evitato 22.000 vittime tra gennaio e settembre

La maggior parte dei decessi, secondo l'Iss, è stata evitata nella fascia ultraottantenne. 26.11.2021, Sputnik Italia

Senza l'ausilio di una delle più grandi campagnie vaccinali della storia, in Italia si sarebbero potute contare 22.000 vittime in più, causate dalla pandemia di coronavirus.È quanto rileva un recente studio, pubblicato nelle scorse ore dall'Istituto superiore di sanità.Scendendo nel dettaglio, il 71% dei decessi evitati è nella fascia al di sopra degli 80 anni, il 18% nella fascia 70-79, l'8% nella 60-79 e il 2% nei minori di 60 anni.L'indagine, inoltre, mette in evidenza che la capillare diffusione del vaccino ha contribuito ad evitare un ulteriore sovraccarico sul sitema sanitario nazionale.Nel complesso, si stima che siano stati evitati un qualcosa come 445.000 casi di contagio, oltre a 79.000 ricoveri e quasi 10.000 ingressi nelle terapie intensive.Lo studio EcdcContestualmente, un altro studio di Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e OMS, ha messo in luce che il vaccino avrebbe salvato la vita di almeno 470.000 individui tra gli ultrasessantenni.Inoltre, un numero minore di decessi evitati è stato rilevato in Paesi come Romania, Moldavia e Ucraina, in cui la copertura vaccinale è stata più bassa.

