https://it.sputniknews.com/20211126/fukushima-il-muro-di-ghiaccio-della-centrale-si-sta-sciogliendo-tecnici-corrono-ai-ripari-13928820.html

Fukushima: il muro di ghiaccio della centrale si sta sciogliendo, tecnici corrono ai ripari

Fukushima: il muro di ghiaccio della centrale si sta sciogliendo, tecnici corrono ai ripari

La Tokyo Electric Power Co (Tepco) prevede di iniziare i lavori di ristrutturazione della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, dopo aver scoperto che un... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T18:49+0100

2021-11-26T18:49+0100

2021-11-26T18:49+0100

mondo

disastro di fukushima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10409213_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_aa3c956a42fdd3295dcd19d059469cae.jpg

Secondo l'emittente NHK, la Tepco intende avviare lavori di riparazione, per rafforzare il muro di ghiaccio che si sta sciogliendo, già a dicembre. Secondo quanto riferito, l'operatore installerà tubi e pannelli in acciaio per arrestare il flusso d'acqua. Tepco sta anche valutando ulteriori misure per prevenire tali incidenti in futuro, ha affermato NHK.Il muro di ghiaccio era stato progettato dalla Tepco nel 2016 per prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee intorno agli edifici della centrale nucleare disattivata e per impedirne l'afflusso nel terreno.L'impianto nucleare di Fukushima Daiichi subì una fusione del nocciolo a causa del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo 2011. L'incidente del 2011 fu il peggiore in una centrale nucleare dai tempi di Chernobyl, un quarto di secolo prima. Come risultato di quel terremoto, 19.749 persone sono morte, 6.242 sono rimaste ferite e 2.556 sono scomparse.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, disastro di fukushima