Francia: protesta per i migranti annegati - Video

Giovedì 25 novembre, a Parigi, le associazioni hanno convocato una manifestazione per rendere omaggio ai migranti annegati nella Manica e denunciare la... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T20:39+0100

2021-11-26T20:39+0100

2021-11-26T20:39+0100

Il 24 Novembre è stato reso noto che almeno 27 migranti sono morti, dopo che il gommone sul quale tentavano di attraversare la Manica si è capovolto al largo delle coste francesi. La tragedia ha riacceso le tensioni tra Londra e Parigi, che si accusano a vicenda per l’incidente. In seguito, è stato riferito che il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson si sono impegnati a intensificare gli sforzi per frenare il recente afflusso di migranti nel Canale della Manica.

