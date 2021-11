https://it.sputniknews.com/20211126/fedez-contro-tutti-nel-nuovo-album-se-la-prende-con-renzi-con-meloni-e-il-codacons-13934820.html

Fedez contro tutti: nel nuovo album se la prende con Renzi, con Meloni e il Codacons

Fedez contro tutti: nel nuovo album se la prende con Renzi, con Meloni e il Codacons

“Disumano” contiene 20 tracce in cui l'artista attacca la politica e il sistema. Un brano dedicato alla figlia Vittoria e alla vecchia amicizia con J-Ax. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T22:58+0100

2021-11-26T22:58+0100

2021-11-26T22:58+0100

matteo renzi

giorgia meloni

lega

fedez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/855/57/8555736_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1fbf489afa304fc3657b4f054c827a47.jpg

Se la prende con tutti e non risparmia attacchi diretti e accuse il rapper Fedez nel suo nuovo album “Disumano” uscito alla mezzanotte di oggi. E principale target dell’invettiva è la politica, in particolare Matteo Renzi e Giorgia Meloni, oltre alla Lega, protagonisti della sua “Un Giorno in Pretura”.Il brano inizia con una introduzione letta dal conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani: "Tutti i personaggi e gli eventi di questa canzone sono del tutto immaginari. La seguente canzone contiene un linguaggio scurrile. E per il suo contenuto non dovrebbe essere ascoltata da nessuno".E poi Fedez dà la stoccata al leader di Italia Viva: "Io e mia mia moglie siam tutti esauriti, tutti i desideri esauditi. Come Renzi quando si è preso ottantamila petroldollari sauditi (Ahi!)".Nel brano il rapper ricorda Giulio Regeni e Federico Aldovrandi e poi ironizza su Andrea Bocelli, che da una parte canta a margine delle assemblee dell'Onu e dell'Unesco e dall’altra “grida: 'Bill Gates è un'aliena, che ci spara il 5G in vena'".Il libro della Meloni e la polemica su AmazonÈ sempre il primo dei singoli del nuovo album che riserva sorprese in merito di attacchi alla politica.In “Un Giorno in Pretura” Fedez se la prende anche con la Meloni e che chiede di boicottare Amazon ma poi chiede di comprare “il mio libro Io sono Giorgia. 'Oddio ma è primo su Amazon!'".L’altro “nemico” il CodaconsA dare battaglia a Fedez in molte occasioni è stato il Codacons, che si è così “guadagnato” un posto d’onore nel nuovo album dell’artista.Tra le canzoni anche un brano dedicato alla figlia Vittoria e riferimenti autobiografici come la battuta sull'ex socio J-Ax: "Siam davvero convinti che fossero amici/come ai tempi di J-Ax".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo renzi, giorgia meloni, lega, fedez