Di Maio: Trattato del Quirinale rafforza tutta la Ue

Di Maio: Trattato del Quirinale rafforza tutta la Ue

L'accordo firmato oggi da Draghi e Macron prevede un asse rafforzato fra Roma e Parigi su temi cruciali quali l’innovazione, lo sviluppo sostenibile, le... 26.11.2021, Sputnik Italia

"La firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia per una cooperazione rafforzata è un altro passo che muoviamo insieme in un percorso comune". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a poche ore dalla firma di Mario Draghi ed Emmanuel Macron. "Un percorso europeo, che guarda al futuro con lungimiranza", ha aggiunto. L'obiettivo del trattato è quello di "rafforzare i nostri legami per rafforzare tutta l’Unione, affinché sia ancora più solida e competitiva". Italia e Francia affronteranno unite sfide cruciali come la "difesa comune europea, ripresa economica post pandemia, sicurezza nel Mediterraneo, dossier libico e migrazioni".Il Trattato prevede 11 punti chiave su sicurezza, spazio, difesa, economia, immigrazione e cooperazione europea. L'obiettivo, tra gli altri, è creare meccanismi di dialogo continuativo, con incontri periodici, per evitare o contenere sul nascere possibili incomprensioni o fraintendimenti, memori delle tensioni del recente passato, sfociate nella crisi diplomatica del 2018.Il negoziato, avviato nel 2018, è entrato nel vivo solo quest'anno, dopo il rallentamento dovuto prima alle tensioni tra i due Paesi, poi alla pandemia.

