Covid, Villani: "10-15 bambini ricoverati al giorno"



Il responsabile di pediatria dell'ospedale Bambino Gesù di Roma lancia l'allarme sulla diffusione del virus fra i bambini. Preoccupazione per la sindrome... 26.11.2021

Alberto Villani, responsabile della Pediatria generale e malattie infettive del Bambino Gesù di Roma, lancia l'allarme sulla diffusione del virus fra i bambini.Al Bambino Gesù "abbiamo una media di 10-15 bambini ricoverati al giorno" per coronavirus, ha affermato stamattina in collegamento con Agorà, su RaiTre.I contagi corrono fra i più piccoli, facendo aumentare i ricoveri in fasce d'età che erano state risparmiate dalle precedenti ondate. Il pediatra, però, assicura che al momento nessun bambino è ricoverato in terapia intensiva per Covid o complicanze.La sintomatologia in età pediatrica è legata "all'apparato respiratorio, all'apparato cardiologico a quello gastrointestinale, talvolta anche dell'apparato neurologico", ma quello che preoccupa di più i medici è una sindrome infiammatoria legata al coronavirus.La vaccinazione per i bambini è "una grande opportunità", ha detto Villani, specificando che "il vaccino è sicuro ed efficace e viene già somministrato in altri Paesi, come Israele".L'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato ieri il vaccino di Pfizer/Biontech per i bambini dai 5 agli 11 anni, che sarà somministrato in dosi ridotte. Gli studi hanno mostrato un'elevata efficacia nella fascia d'età su cui sono stati condotti i test. Adesso si attende l'ok di Aifa.

