Covid, Spallanzani costituisce una task-force per la nuova variante

L'Istituto avrà a breve una prima chiamata internazionale con gli esperti sudafricani sui dati e le misure da adottare. 26.11.2021, Sputnik Italia

L'istituto Spallanzani ha costituito una task-force per la nuova variante Covid, che avrà il compito di analizzare i dati che afferiscono a livello internazionale e predisporre il sequenziamento dei ceppi, ai fini di sorveglianza virologica, in base a quanto riferisce l'Inmi.L'istituto è entrato in contatto, tramite il ministero degli Esteri, con l'ambasciatore in Sudafrica Paolo Cuculi, che faciliterà i contatti con il Nicd Sudafricano."La task-force avrà a breve una call internazionale direttamente con gli esperti del Nicd per discutere i dati e confrontarsi con le misure da adottare", fa sapere lo Spallanzani.La variante SudafricanaLa nuova variante del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong.

