Caso Eitan, arrestato l'uomo che aiutò Shmuel Peleg a sequestrarlo

Fu lui a prenotare l'aereo che portò Eitan dalla Svizzera in Israele lo scorso 11 di settembre. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T09:18+0100

2021-11-26T09:18+0100

2021-11-26T09:23+0100

Gabriel Abutbul Alon, l'uomo sospettato e accusato di aver aiutato Shmuel Peleg a rapire suo nipote, il piccolo Eitan Biran, è stato arrestato nelle scorse ore a Cirpo.Il fermo è avvenuto a Limisso, l'isola di Cipro dove risiede l'uomo, nei confronti del quale era stato spiccato un mandato d'arresto europeo per la complicità nel sequestro dell'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone.Risulta, inoltre, che l'uomo sia sospettato di aver fatto parte di un'agenzia americana di contractor, impegnati in teatri di guerra come Iraq ed Afghanistan ed abituati a muoversi con le tecniche più sofisticate di copertura e anonimato.Il sequestro di EitanStando a quanto evidenziato dalle indagini, lo scorso 11 settembre Alon aiutò in prima persona Shmuel Peleg a rapire il nipote Eitan in casa della zia paterna, Aya Biran, alla quale era stato affidato, in seguito all'incidente del 23 maggio della funivia del Mottarone, nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, oltre al fratellino di due anni e a un bisnonno.Dalla provincia di Pavia, il piccolo fu portato in auto in Svizzera e da lì in Israele, a bordo di un aereo privato noleggiato nei giorni precedenti dallo stesso Alon per la cifra di 46.000 euro, arrivato poi nel tardo pomeriggio a Tel Aviv.

