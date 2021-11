https://it.sputniknews.com/20211126/camorra-si-pente-il-figlio-di-sandokan-walter-schiavone-13929751.html

Camorra: si pente Walter Schiavone, il figlio di "Sandokan"

Camorra: si pente Walter Schiavone, il figlio di "Sandokan"

Il figlio del boss camorrista era già stato arrestato nel 2017 e poi nel giugno di quest'anno. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T14:28+0100

2021-11-26T14:28+0100

2021-11-26T15:00+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/12204405_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_748bbcaaae058152cb1cfccf8a943156.jpg

Walter Schiavone, il figlio secondogenito del capo del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, conosciuto come "Sandokan", ha iniziato a collaborare con la giustizia.La circostanza è emersa ieri al tribunale di Napoli, nel corso dell'udienza preliminare di un'indagine anticamorra, relativa al controllo da parte del clan del business della distribuzione di prodotti caseari.In particolare, viene reso noto che il figlio del boss, noto come "Sandokan", avrebbe già reso due interrogatori.Il padre di Walter Schiavone, Francesco, è stato arrestato prima il 13 dicembre 1990 e poi l'11 luglio 1998, in un bunker del suo paese natale, ed è stato condannato all'ergastolo per associazione di tipo mafioso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia