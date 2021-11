https://it.sputniknews.com/20211126/black-friday-giornata-di-sconti-o-di-inganni--13928909.html

Black Friday: giornata di sconti... o di inganni?

Black Friday: giornata di sconti... o di inganni?

Il Black Friday, o "venerdì nero", è la giornata in cui i negozi di tutto il mondo propongono i massimi sconti per i loro prodotti. Le persone, in tutto il... 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T13:23+0100

2021-11-26T13:23+0100

2021-11-26T13:23+0100

mondo

multimedia

infografica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/13928735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd6155e68b915678d14dc9e54f56e3ae.png

Il Black Friday, con i massimi sconti, è una tradizione arrivata in Europa dagli Stati Uniti, dove “il venerdì nero” è quello che segue il Giorno del ringraziamento, che si festeggia il quarto giovedì di novembre. Dopo il Black Friday comincia il periodo dello shopping natalizio. Tradizionalmente, il Black Friday è la giornata capace di portare al nero, quindi in attivo, i conti delle aziende commerciali. Cercando di aumentare ancora di più i loro profitti, i venditori poco scrupolosi sfruttano il caos provocato dalla domanda elevata dei consumatori, per ingannarli. Nel video abbiamo raccolto i trucchi più diffusi, usati dai commercianti per attirare il maggior numero di clienti. State attenti e non lasciatevi ingannare durante la caccia agli sconti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, multimedia, infografica