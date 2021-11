https://it.sputniknews.com/20211126/black-friday-extinction-rebellion-blocca-15-magazzini-di-amazon-in-europa-13931942.html

Black Friday, Extinction Rebellion blocca 15 magazzini di Amazon in Europa

Gli attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion hanno bloccato 15 centri di distribuzione della compagnia Amazon in Gran Bretagna, Germania e... 26.11.2021, Sputnik Italia

Il movimento lo ha comunicato oggi in una nota pubblicata sul proprio sito web. Il blocco coinvolge tre paesi, incluso il Regno Unito, dove risultano essere bloccati 13 magazzini del colosso dell'e-commerce, che coprono oltre la metà delle consegne nel Paese. La mossa degli attivisti avviene in concomitanza del Black Friday, quando le aziende offrono sconti notevoli.Il documento osserva che "l'azione mira a smascherare i crimini di Amazon", essendo la società considerata "un baluardo di un sistema economico progettato per spingerci all'acquisto di oggetti di cui non abbiamo bisogno, ad un prezzo che il pianeta non può permettersi".Extinction Rebellion intende tenere i magazzini bloccati per 48 ore a partire dalle ore 5:00 di oggi.

