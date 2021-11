https://it.sputniknews.com/20211126/antitrust-20-milioni-di-multa-a-google-e-apple-per-violazione-codice-consumo-e-pratiche-aggressive-13926604.html

Antitrust, 20 milioni di multa a Google e Apple per violazione Codice Consumo e pratiche aggressive

Antitrust, 20 milioni di multa a Google e Apple per violazione Codice Consumo e pratiche aggressive

Ciascuna delle aziende è stata colpita da una multa da 10 milioni di euro, la cifra massima prevista dalla normativa vigente. 26.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-26T13:08+0100

2021-11-26T13:08+0100

2021-11-26T13:08+0100

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/9353183_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_0e9a4dbf90518f5612a77cfc5abaa612.jpg

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riferito in merito alla chiusura di due istruttorie nei confronti di Google e Apple.Nel documento, l'Antitrust afferma di aver accertato che le due multinazionali si sono rese protagoniste di due violazioni del Codice del Consumo: la prima per carenze informative e la seconda per pratiche aggressive legate all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.All'inizio del mese di novembre, la Corte di giustizia dell'Unione Europea aveva confermato una sentenza del 2017 della Commissione europea che imponeva a Google una multa di 2,4 miliardi di euro per la violazione dell'antitrust.Pochi giorni fa, invece, l'Antitrust italiana aveva imposto una sanzione da 200 milioni di euro ad Apple ed Amazon, che secondo l'Autorità Garante avrebbero mantenuto una sorta di accordo “di cartello”, per vendere i prodotti della prima sulla piattaforma e-commerce.

https://it.sputniknews.com/20211123/200-milioni-di-multa-ad-amazon-e-apple-dallantitrust-italiano-avrebbero-fatto-cartello-13878307.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia