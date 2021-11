https://it.sputniknews.com/20211125/vaccini-anti-covid-von-der-leyen-consegnate-1-miliardo-di-dosi-agli-stati-ue--13918351.html

Vaccini anti-Covid, Von Der Leyen: "Consegnate 1 miliardo di dosi agli Stati Ue"

Vaccini anti-Covid, Von Der Leyen: "Consegnate 1 miliardo di dosi agli Stati Ue"

La presidente della Commissione europea chiede di andare avanti e intensificare le vaccinazioni: "I sieri non mancano" 25.11.2021, Sputnik Italia

Per far fronte alla nuova ondata di contagi di Covid-19 che sta travolgendo l'Europa è necessario intensificare le vaccinazioni e andare avanti con le terze dosi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una nota in cui annuncia la consegna di ulteriori dosi di vaccino ai Paesi Ue. Il capo dell'esecutivo Ue si sofferma sull'importanza di fare la vaccinazione di richiamo dopo i sei mesi dal completamento del ciclo di vaccino. Preoccupa l'elevato numero di persone ancora non vaccinate in Ue, più esposte alle complicazioni dell'infezione da Covid-19.

