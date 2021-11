https://it.sputniknews.com/20211125/terza-dose-per-gli-over-18-ok-da-dicembre-al-richiamo-dopo-5-mesi-13919304.html

Terza dose per gli over 18: ok da dicembre al richiamo dopo 5 mesi

Terza dose per gli over 18: ok da dicembre al richiamo dopo 5 mesi

L'estensione della platea a cui è destinata la dose di richiamo è stata annunciata dal ministro Speranza nel corso della conferenza stampa di ieri con il... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T15:59+0100

2021-11-25T15:59+0100

2021-11-25T15:59+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12293464_0:208:768:640_1920x0_80_0_0_b3f22633ec16a16b42b424f2c2d0a9ca.jpg

Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare per estendere ai maggiori di 18 anni la platea vaccinale destinataria della dose di richiamo, nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. La misura era stata annunciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa di ieri assieme al presidente del Consiglio Mario Draghi.I maggiori di 18 anni dovranno effettuare la prenotazione della dose di richiamo, tenendo conto delle disposizioni regionali. I richiami verranno effettuati esclusivamente con il vaccino mRna.La campagna di vaccinazione in ItaliaAd oggi, sono state somministrate 94.381.085 dosi di vaccino anti-Covid su 101.693.606 ricevute, pari al 92,8% del totale. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario sono l'84,30% della popolazione con più di 12 anni, pari a 45.530.428.Sono state inoltre somministrate 808.204 dosi addizionali e 4.127.980 terze dosi di richiamo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia