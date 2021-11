https://it.sputniknews.com/20211125/super-green-pass-sileri-ci-traghettera-in-modo-sicuro-nella-quarta-ondata-13914883.html

Super green pass, Sileri: "Ci traghetterà in modo sicuro nella quarta ondata"

Super green pass, Sileri: "Ci traghetterà in modo sicuro nella quarta ondata"

La strategia del green pass è stata vincente, perché ha permesso di mettere in sicurezza il Paese, evitando le chiusure, secondo il sottosegretario alla... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25

2021-11-25T14:58+0100

2021-11-25T14:58+0100

coronavirus in italia

Il potenziamento del green pass consentirà di attraversare in modo sicuro la quarta ondata di contagi Covid-19. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni de L'Italia s'è desta, su Radio Cusano Campus."La strategia del green pass è stata vincente, oggi viene ulteriormente potenziata, restringendo alcune azioni e la durata. Questo ci traghetterà in maniera sicura attraverso questa quarta ondata", ha dichiarato.Obbligo vaccinaleContinuando a commentare il decreto con la stretta alle misure anti-Covid, approvato ieri in CdM, Sileri ha ricordato che l'obbligo vaccinale esteso ad alcune categorie "mette in sicurezza la popolazione", ma si dice contrario ad un'imposizione generale come in Austria."In questo momento - spiega - l’obbligo vaccinale assolutamente non serve, se non per le categorie per cui è stato già deciso. Ad ogni ondata corrisponde una nostra reazione e questa volta, nonostante l’ondata, noi non stiamo chiudendo e stiamo andando avanti con sicurezza".Super green passIl green pass rafforzato per guariti e vaccinati con ciclo concluso, valido dal 6 dicembre al 15 gennaio 2021, escluderà ai non vaccinati l'accesso a eventi sportivi, spettacoli, feste e cerimonie. L'obiettivo è quello di evitare lockdown e restrizioni nel periodo natalizio, contenendo la quarta ondata di contagi.Per il sottosegretario, il green pass “non solo ha funzionato, ma ha funzionato molto, molto bene e ci consente oggi di non dover chiudere". "Non è vero - prosegue - come alcuni dicono, che il green pass non ha sortito l’effetto desiderato. - rileva Sileri - Il green pass è stato approvato a livello europeo il 1° luglio, da agosto in poi noi ne abbiamo esteso l’utilizzo varie volte. Lo scopo del green pass era mettere in sicurezza il Paese in una duplice maniera: spingere alla vaccinazione e aumentare la diagnostica. Abbiamo raggiunto livelli più alti di vaccinazione e la diagnostica è aumentata permettendoci di individuare prima i positivi e i relativi focolai. Siamo arrivati all’inizio della quarta ondata - rimarca - molto più preparati rispetto ad altri Paesi"."Avere il vaccino - prosegue - ti dà una protezione maggiore. Al di là di quello che dicono tante persone con teorie strampalate, se tu sei vaccinato hai un 50-60% in meno di chance di prenderti il virus e di trasmetterlo. E 9 volte su 10 chi si prende il virus da vaccinato non finisce in ospedale. È abbastanza evidente che è molto più vantaggioso fare queste attività solo tra vaccinati rispetto che tra vaccinati e tamponati".Vaccino per i bambini da 5 a 11 anniPer la vaccinazione anti-Covid dei più piccoli si attende l'approvazione dell'Agenzia Europea del Farmaco."Immediatamente dopo ci sarà la disponibilità del vaccino", afferma Sileri, sottolineando che il vaccino sarà disponibile, ma non ci sarà un'estensione del green pass per questa fascia d'età."Dire che si possano vaccinare i bambini per limitare la diffusione del virus credo sia un po’ riduttivo. La vaccinazione nella fascia di età pediatrica - ha concluso - deve essere fatta in primis per proteggere loro stessi".

