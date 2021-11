Super green pass: ecco che cos'è e come funziona

https://it.sputniknews.com/20211125/super-green-pass-ecco-che-cose-e-come-funziona-13912506.html

Il nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri stabilisce, tra i vari punti, l'istituzione del nuovo super green pass a partire dal 6 dicembre, anche in zona bianca.Il nuovo documento andrà ad aggiungersi così al green pass 'basico', che sarà ancora ottenibile tramite presentazione di tampone negativo, sia molecolare che antigenico.Ma andiamo, dunque, ad analizzare il funzionamento del nuovo certificato verde potenziato, al fine di comprendere quali cambiamenti comporterà per la vita degli italiani.Il green pass rafforzato, a decorrere dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, sarà valido solo per coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid-19.Il suo utilizzo sarà necessario, in zona bianca, per l'accesso ad attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, nei seguenti ambiti:Il decreto prevede, inoltre, che, in caso di passaggio in zona arancione, non scattino automaticamente le restrizioni anti-Covid, ma che alle attività possano accedere i soli detentori del super green pass.I cambiamenti al Green pass 'basico'Nel documento di legge si dispone poi l'estensione a nuovi settori del green pass 'basico', la cui validità viene peraltro ridotta da 12 a 9 mesi:E proprio in tema di tamponi non si registra alcuna variazione relativamente alla loro validità, con il responso negativo che rimane di 72 ore per i molecolari e di 48 per gli antigenici.

