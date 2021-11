https://it.sputniknews.com/20211125/squid-game-condannato-a-morte-un-giovane-che-ha-contrabbandato-la-serie-in-corea-del-nord---media-13920007.html

Squid Game, condannato a morte un giovane che ha contrabbandato la serie in Corea del Nord - media

Squid Game, condannato a morte un giovane che ha contrabbandato la serie in Corea del Nord - media

Alcuni studenti in Corea del Nord sono stati scoperti a guardare la serie sudcoreana uscita sulla piattaforma Netflix. Questi ultimi hanno ricevuto una pena di...

La notizia è stata riportata dalla rivista Variety che cita l'emittente radiofonica Radio Free Asia (RFA), finanziata dal governo degli Stati Uniti.Le autorità hanno scoperto un gruppo di studenti che stavano guardando la serie sudcoreana. Variety spiega, citando le fonti di RFA, che la serie è stata portata in Corea del Nord dalla Cina da un uomo che l'ha caricata su una chiavetta USB. Ora l'uomo rischia di essere fucilato.Insegnanti e dirigenti della scuola sono stati licenziati e rischiano di finire a lavorare nelle miniere, aggiunge la rivista.Squid GameLa serie sudcoreana Squid Game è uscita sulla piattaforma Netflix lo scorso 17 settembre. I protagonisti della serie, molti dei quali affrontano serie difficoltà finanziarie, competono per un grosso premio in denaro, partecipando a giochi per bambini. Tra i partecipanti c'è anche una ragazza fuggita dalla Corea del Nord che tenta di guadagnare soldi per far trasferire la sua famiglia in Corea del Sud.

