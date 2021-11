https://it.sputniknews.com/20211125/spartak-napoli-spalletti-non-da-la-mano-a-rui-vitoria-il-benvenuto-non-si-da-a-fine-partita-13911346.html

Spartak-Napoli, Spalletti non dà la mano a Rui Vitoria: "Il benvenuto non si dà a fine partita"

È bufera sulla partita Spartak Mosca-Napoli, gara valida per la quinta giornata del girone C di UEFA Europa League. 25.11.2021, Sputnik Italia

A far discutere è quanto accaduto al termine del match, terminato con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa moscoviti, quando il tecnico partenopeo Luciano Spalletti si è rifiutato di stringere la mano al suo collega portoghese Rui Vitória.L'accaduto è stato ovviamente stigmatizzato e denunciato dal club mocovita, che sui social ha pubblicato un post su Twitter con le immagini dei fatti, corredate da un eloquente "Alla faccia del fair play" e dall' emoticon del clown, riferita chiaramente al gesto di Spalletti.La difesa di SpallettiDal canto suo, l'allenatore ex Roma, Inter e Zenit San Pietroburgo, ha spiegato la propria scelta, criticando l'atteggiamento di Rui Vitória, reo, a suo modo di vedere, di averlo salutato solo a risultato acquisito e non, come da consuetudine, ad inizio partita.Con la sconfitta in terra russa, si complica la situazione in Europa League per il Napoli, in attesa della gara di stasera tra le altre contendenti del girone. Il prossimo turno del 9 dicembre vedrà i partenopei impegnati in casa contro il Leicester City, mentre lo Spartak Mosca volerà a Varsavia per affrontare il Legia. Il Napoli dovrà cercare la vittoria, dopo il pareggio in Inghilterra, e sperare in un risultato favorevole nello scontro in parallelo.In questa stagione il Napoli ha subito solo tre sconfitte, due delle quali proprio contro lo Spartak Mosca.

