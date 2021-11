"Dalle 2:28 alle 2:38, sei caccia tattici F-16 israeliani provenienti dallo spazio aereo libanese hanno colpito obiettivi nella provincia siriana di Homs con dodici missili guidati. Le forze di difesa aerea delle forze armate siriane ne hanno distrutti dieci grazie ai sistemi di difesa Buk-M2E e Pantsir-S", ha detto Kulit durante un briefing, aggiungendo che un soldato siriano è stato ferito durante l’azione israeliana.Gli attacchi sono stati lanciati verso l'antica città di Homs, con rapporti che indicano che diverse esplosioni sono state chiaramente avvertite nel quartiere di al-Mahatta della città.Riprese video non confermate pubblicate sui social mostrano quello che si ritiene possa essere uno dei missili in arrivo.Gli attacchi di mercoledì segnano il quarto incidente di questo tipo segnalato dalla Siria a novembre. Israele ha effettuato molteplici attacchi contro il vicino mediorientale da quando è scoppiata la guerra civile in Siria nel 2011.

Siria, distrutti 10 dei 12 missili israeliani durante l'attacco di mercoledì

© AP Photo / Ariel Schalit Caccia F16 delle forze armate israeliane © AP Photo / Ariel Schalit

I caccia israeliani F-16 hanno sparato 12 missili in Siria la scorsa notte, l'esercito siriano ne ha distrutti 10 con i sistemi di difesa aerea di fabbricazione russa Buk-M2E e Pantsir-S, ha comunicato alla stampa l’ammiraglio Vadim Kulit, vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria.