https://it.sputniknews.com/20211125/salario-minimo-conte-basta-perdere-tempo-alziamo-i-salari-13918555.html

Salario minimo, Conte: "Basta perdere tempo, alziamo i salari"

Salario minimo, Conte: "Basta perdere tempo, alziamo i salari"

Via libera dall'europarlamento ai negoziati su una direttiva per il salario minimo ed equo. Per Conte è l'occasione di rilanciare il cavallo di battaglia del... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T16:39+0100

2021-11-25T16:39+0100

2021-11-25T16:39+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10088100_0:102:1605:1005_1920x0_80_0_0_144f11b8fab546eacc573ec84fdd57ce.jpg

Basta perdere tempo, alziamo i salari. Questo il messaggio che il presidente del M5S, Giuseppe Conte, manda a tutti i leader delle forze politiche che siedono in parlamento, con un post di Facebook."In Europa, oltre che in Italia, - prosegue - ci siamo battuti con i nostri rappresentanti, con impegno e dedizione. E abbiamo centrato il risultato che era nel nostro programma per le Europee: oggi la plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera al salario minimo".La plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera, questo giovedì, all'avvio dei negoziati per una direttiva che garantisca a tutti i lavoratori dell'Unione Europea un salario minimo equo e adeguato.I deputati hanno confermato il mandato negoziale, già concordato nella commissione parlamentare per l'occupazione e gli affari sociali, con 443 voti favorevoli, 192 contrari e 58 astensioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia