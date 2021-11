https://it.sputniknews.com/20211125/rd-congo-2-cittadini-cinesi-morti-e-10-sequestrati-in-un-attacco-dei-miliziani-13920980.html

RD Congo, 2 cittadini cinesi morti e 10 sequestrati in un attacco dei miliziani

Due cittadini cinesi sono morti e altri dieci sono stati sequestrati a seguito di un attacco contro una struttura mineraria a Djugu, provincia di Ituri, nel... 25.11.2021, Sputnik Italia

Il capo della comunità Bedja-magosa, dove si trova il sito, ha dichiarato che durante l'assalto è stato ucciso anche un militare. Secondo quanto riportato dal portale, nell'attacco avvenuto lo scorso mercoledì sono coinvolti i guerriglieri del gruppo CODECO."I miliziani del CODECO dalla foresta di Besse sono scesi alla base cinese intorno alle 5 del mattino. Hanno attaccato tutti coloro che lavoravano in questa struttura dove hanno ucciso due cittadini cinesi e ne hanno rapiti altri dieci. Anche una ragazza che aiutava questi cinesi con lavori saltuari è stata sequestrata. Ora chiedono soldi per liberarli", ha affermato il presidente della società civile della regione Lokana Pay.L'agenzia France Presse, a sua volta, ha riferito, citando un ufficiale dell'esercito, che nell'attacco, oltre a due cittadini cinesi, sono morti anche un originario dell'Uganda e una cittadina della Repubblica Democratica del Congo.La scorsa settimana, il portale congolese Actualite aveva riferito che almeno un militare è stato ucciso e otto cittadini cinesi sono stati rapiti in un attacco armato effettuato da sconosciuti a un sito di estrazione dell'oro nella provincia del Kivu Sud.CODECO (Cooperativa per lo sviluppo del Congo) è un gruppo armato, formato principalmente da miliziani di etnia lendu che operano nella provincia di Ituri.

