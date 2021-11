https://it.sputniknews.com/20211125/rapporto-gimbe-contagi-giornalieri-quadruplicati-in-cinque-settimane-13913661.html

Rapporto Gimbe: contagi giornalieri quadruplicati in cinque settimane

Salgono anche i ricoveri e i decessi, mentre due, tra Province e Regioni, superano la soglia critica di occupazione in terapia intensiva. 25.11.2021, Sputnik Italia

Per la quinta settimana consecutiva si registra in Italia un aumento a livello nazionale dei nuovi casi settimanali di coronavirus.Nel complesso, si registra un aumento del 27%, con una media mobile a 7 giorni, che risulta più che quadruplicata, da 2.456 casi il 15 ottobre a 9.866 il 23 novembre.Ad annunciarlo è il presidente della Fondazione Gimbe, nel consueto monitoraggio indipendente, relativo alla settimana dal 17 al 23 novembre.I nuovi casi, negli ultimi sette giorni, sono passati da 54.370 a 69.060, così come aumentano i ricoverati con sintomo (da 3.970 a 4.597, +15,8%), i pazienti in terapia intensiva (da 481 a 560), +16,4%) e i decessi, (da 402 a 437).Crescono anche le persone in isolamento domiciliare (da 118.945 a 149.353, +25,6%), così come i casi attualmente positivi del (da 123.396 a 154.510, +25,2%).Incrementi in tutte le regioniGli incrementi riguardano indistintamente tutte le regioni, con variazioni che vanno dal +1,3% della Toscana al +124,3% della Valle D'Aosta.In 92 province, poi, si registra un'incidenza pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti: in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto tutte le province superano questa soglia.Ben 18 le province dove si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Trieste (674), Gorizia (492), Bolzano (442), Forlì-Cesena (311), Padova (274), Rimini (249), Aosta (248), Ravenna (214), Treviso (213), Venezia (213), Vicenza (200), Pordenone (186), Udine (183), Fermo (172), Ascoli Piceno (166), Belluno (162), La Spezia (162) e Imperia (160).Cresce l'occupazione degli ospedali in area medica e in TISul fronte degli ospedali, come afferma la responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe Renata Gili, si rileva un ulteriore incremento dell'occupazione tanto in area medica (+15,8%), quanto in terapia intensiva (+16,4%).Nel complesso, il numero di pazienti Covid in area medica è passato da 2.371 del 16 ottobre a 4.597 del 23 novembre (+93,9%) e quello nelle terapie intensive da 338 del 25 ottobre a 560 del 23 novembre (+65,7%).A livello nazionale, al 23 novembre, il tasso di occupazione è dell'8% in area medica e del 6% in area critica, ma con notevoli differenze regionali: per l'area medica superano la soglia del 15% la provincia autonoma di Bolzano (16%) e il Friuli Venezia Giulia (18%), che con il 14% supera anche quella del 10% per l'area critica.

