Prodi ottimista sul futuro dell’Europa, l’Italia giocherà “da arbitro”

L’ex premier promuove la coalizione Semaforo in Germania e canta vittoria sui populismi. E sulla crisi in Bielorussia: i polacchi capiranno il problema dei... 25.11.2021, Sputnik Italia

Si dice “ottimista sul futuro dell’Unione europea”, Romano Prodi, che dialoga sulle pagine de La Stampa con il direttore Massimo Giannini.E a proposito di Germania, l’ex presidente del Consiglio commenta che “quando Kohl cominciò, tutti dicevano che era un buono a nulla. Di Merkel che veniva dalla Luna. Resto convinto che ci sarà, anche con questo nuovo governo di Spd, Verdi e Liberali, una continuità anche se è una coalizione più complicata”.Il calo del populismoPer Prodi, poi, c’è da celebrare un altro tema, quello della perdita di forza del fronte populista in Europa: “Quando vedo che in Polonia, pur con quel governo, alla domanda ‘Europa sì-Europa no’ il 90% della popolazione sceglie il ‘sì’, allora capisco che la stessa Polonia sta iniziando a capire che la sicurezza è rimanere nella UE, non uscire”.E sempre in Polonia si gioca la nuova sfida sulla crisi migratoria.Prodi si dice “convintissimo che ci vorrà del tempo ma i polacchi capiranno. Ma Italia, Spagna, Grecia e Portogallo devono presentare il conto. Per il Mediterraneo serve un’alleanza”.Il rebus QuirinaleSul fronte dell’elezione al Colle, Prodi fa un passo indietro, come nelle altre occasioni in cui era stato chiesto un suo parere o una sua possibile candidatura.

