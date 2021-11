https://it.sputniknews.com/20211125/pfizer-fa-causa-a-una-dipendente-rubati-documenti-confidenziali-riguardanti-il-vaccino-anti-covid-13917664.html

Pfizer fa causa a una dipendente: rubati documenti confidenziali riguardanti il vaccino anti-COVID

Pfizer fa causa a una dipendente: rubati documenti confidenziali riguardanti il vaccino anti-COVID

L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha avviato un'azione legale nei confronti di un'ex dipendente, che si sarebbe impossessata del segreto commerciale... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T22:21+0100

2021-11-25T22:21+0100

2021-11-25T22:21+0100

mondo

economia

vaccino

coronavirus nel mondo

Tra i documenti caricati c'era una presentazione dedicata all'"analisi dei successi" delle ricerche collegate al vaccino contro il COVID-19 di Pfizer.Pfizer sostiene che per tutto il 2021, le aziende rivali hanno cercato di reclutare dipendenti della compagnia. Chun Xiao Li, secondo Pfizer, avrebbe deciso di diventare una dipendente dell'azienda biofarmaceutica Xencor.Pfizer ha proposto a Chun Xiao Li di collaborare, per "assicurarsi che informazioni riservate non capitino nelle mani dei concorrenti, tra cui il suo eventuale datore di lavoro Xencor". Tuttavia, la donna ha "tratto in inganno" l'azienda e poi ha rifiutato di incontrare i suoi rappresentanti.L'azienda chiede al tribunale di obbligare Chun Xiao Li a non utilizzare le informazioni ricevute, fornire ai consulenti legali esterni di Pfizer l'accesso agli account e ai dispositivi contenenti dati sensibili e restituire i documenti stampati.

mondo, economia, vaccino, coronavirus nel mondo