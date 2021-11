https://it.sputniknews.com/20211125/nord-stream-2-amministrazione-biden-avrebbe-fatto-pressione-sul-congresso-per-rimuovere-le-sanzioni-13909861.html

Nord Stream-2, amministrazione Biden avrebbe fatto pressione sul Congresso per rimuovere le sanzioni

Nord Stream-2, amministrazione Biden avrebbe fatto pressione sul Congresso per rimuovere le sanzioni

Le sanzioni sul Nord Stream-2 vanno a colpire, tra gli altri, anche diversi soggetti giuridici tedeschi. 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T06:51+0100

2021-11-25T06:51+0100

2021-11-25T08:40+0100

mondo

russia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196668_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_f41d070261ffae2f7ec05a66121bbcbb.jpg

L'amministrazione Biden avrebbe esercitato pressioni sui Democratici del Congresso per rimuovere le sanzioni collegate al gasdotto Nord Stream-2 dal disegno di legge annuale della Difesa.A riverlarlo, nelle scorse ore, è stato un rapporto esclusivo pubblicato da Foreign Policy.La Camera dei Rappresentanti, infatti, ha già dato l'ok ad una versione del disegno di legge della Difesa, che prevede ulteriori sanzioni sul gasdotto Nord Stream-2; tuttavia, la versione del disegno di legge del Senato contiene anche quattro emendamenti che prevederebbero sanzioni.Gli sforzi dell'amministrazione Biden per rimuovere le sanzioni relative al gasdotto Nord Stream-2 hanno incontrato una resistenza bipartisan al Congresso.Secondo gli assistenti del Congresso, come riferisce Foreign Policy, è di particolare importanza per l'amministrazione rimuovere le sanzioni contro le entità tedesche coinvolte nella costruzione del gasdotto.Ad ogni modo, nel resoconto viene riportato che gli sforzi della Casa Bianca si sono rivelati infruttuosi nell'ottenere la cancellazione delle misure restrittive.Stando a quanto riferito, l'amministrazione Biden considera le sanzioni del Nord Stream-2 controproducenti nel miglioramento delle relazioni degli Stati Uniti con la Germania.Il Nord Stream-2Il gasdotto Nord Stream, che sarebbe in grado di raddoppiare la capacità di approvvigionamento di gas russo per l'Europa, aggirando i Paesi est europei, ha suscitato polemiche sin dall'inizio della sua progettazione.Molti paesi dell'Europa orientale, inclusa l'Ucraina, ricevono miliardi di entrate dal transito di gasdotti che trasportano il gas dalla Russia verso i mercati dell'UE.Secondo il Congresso americano, il gasdotto Nord Stream-2 consentirebbe alla Russia di esercitare maggiore pressione sull'Ucraina, utilizzando l'energia come arma e merce di scambio con i paesi dell'Europa occidentale.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, usa