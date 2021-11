https://it.sputniknews.com/20211125/mattarella-violenza-sulle-donne-e-un-fallimento--della-nostra-societa-13913212.html

Mattarella: "La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società"

Nonostante il Codice Rosso, i femminicidi sono in aumento, rispetto all'anno precedente. Il governo valuta misure più efficaci, come il braccialetto... 25.11.2021, Sputnik Italia

"La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le donne.Il rapporto del Viminale mostra un quadro allarmante della violenza di genere in Italia. Dall'inizio dell'anno, sono 109 le donne vittime di femminicidio, in aumento dell'8% rispetto all'anno scorso. Nella maggior parte dei casi (63) il carnefice è il partner o l'ex.A due anni dall'introduzione del Codice Rosso, il ministro della Giustizia Marta Cartabia traccia un bilancio della legge a tutela delle donne.La prossima settimana dovrebbe arrivare sul tavolo del governo un pacchetto messo a punto da cinque ministre, con interventi sul codice penale e di procedura penale, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e rendere più efficaci le misure di allontanamento.Al vaglio del governo, dunque, non solo aumenti di pena per i reati di percosse e lesioni, ma anche il braccialetto elettronico per i violenti, finalizzato a rendere effettivo il divieto di avvicinamento alla vittima, "perché troppe volte la violazione di queste prescrizioni si rivela fatale". In caso di rifiuto, potrebbero scattare gli arresti domiciliari.Il pacchetto di norme prevede, inoltre, la "formazione e specializzazione" di giudici e pm, "chiamati a prendere difficili decisioni sulla base del rischio e della pericolosità del soggetto".

