https://it.sputniknews.com/20211125/lampedusa-altri-300-migranti-sbarcati-nel-corso-della-notte-13918071.html

Lampedusa, altri 300 migranti sbarcati nel corso della notte

Lampedusa, altri 300 migranti sbarcati nel corso della notte

Nel corso della scorsa notte, la Guardia Costiera ha effettuato un'operazione in mare al largo delle coste di Lampedusa, che ha portato al salvataggio di quasi... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T14:10+0100

2021-11-25T14:10+0100

2021-11-25T14:52+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10210283_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_fed045cd0cc6df6bb0640437d06b3564.jpg

I naufraghi si trovavano a bordo di un barcone, rintracciato in evidente difficoltà dal personale delle forze dell'ordine italiano a circa 14 miglia nautiche dalle coste di Lampedusa.Al salvataggio hanno partecipato 3 motovedette, che sono riuscite a portare in salvo 296 persone, tra cui anche 14 donne e 8 minori.Al termine delle operazioni di soccorso, i migranti sono stati trasferiti sull'isola, dove sono stati immediatamente sottoposti alle procedure anti-Covid.Tre giorni fa, oltre 450 persone erano state soccorse e tratte in salvo dagli uomini della Capitanieria di Porto e dagli uomini della Guardia di Finanza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia