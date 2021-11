https://it.sputniknews.com/20211125/la-slovacchia-entra-in-lockdown-per-covid-13908765.html

La Slovacchia entra in lockdown per Covid

La Slovacchia entra in lockdown per Covid

Il governo slovacco ha introdotto il lockdown nazionale per 2 settimane a partire dal 25 novembre per l'impennata di casi di Covid-19. 25.11.2021

A seguito della difficile situazione epidemiologica, il governo slovacco ha deciso oggi di introdurre il lockdown per due settimane a partire dal 25 novembre, ha affermato il vicepremier e ministro dell'Economia Richard Sulik. Secondo Sulik, in base a questo nuovo lockdown, i lavoratori non vaccinati a cui non è stata confermata la guarigione dopo la malattia faranno i tamponi su base settimanale. Le scuole funzioneranno per ora. Il governo ha inoltre deciso l'invio di migliaia di militari per lavori ausiliari negli ospedali e nelle case di cura. Nell'ultimo giorno in Slovacchia, secondo il ministero della Salute, è stato identificato un numero record di nuovi casi giornalieri di Covid dall'inizio della pandemia, 10.315. Allo stesso tempo, il 72% dei nuovi contagiati non era vaccinato. Sono decedute0 71 persone, mentre il numero delle vittime per l'intero periodo della pandemia è stato di 14.056. Secondo le organizzazioni sanitarie internazionali, la Slovacchia è al primo posto nel mondo per numero di nuovi malati (1.265) negli ultimi sette giorni ogni 100mila persone. Nel Paese dell'Europa dell'est dei 2,45 milioni di persone sono completamente vaccinate a fronte di una popolazione di circa 5 milioni.

