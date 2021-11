https://it.sputniknews.com/20211125/il-green-pass-salva-un-natale-da-141-miliardi-tra-viaggi-cibo-e-regali-13917918.html

Il Green pass salva un Natale da 14,1 miliardi tra viaggi, cibo e regali

Coldiretti promuove il green pass rafforzato, ritenuto una misura decisiva per salvare il Natale e le spese delle famiglie italiane. 25.11.2021, Sputnik Italia

Il super green pass salva il Natale e la spesa delle famiglie italiane, stimata per un valore di 14,1 miliardi di euro fra viaggi, cibo, turismo e regali. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove misure anti-Covid varate dal CdM di ieri, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 per salvare le festività natalizie.Per Coldiretti, il green pass rafforzato è un passo importante per sostenere la ripresa in atto e non fermare l’economia ed il lavoro, in un momento dell'anno decisivo per i settori più danneggiati dalla pandemia, come ristorazione e turismo.Secondo le elaborazioni della Coldiretti su dati Deloitte, nell’ultimo Natale pre-pandemia la quota maggiore di spesa è stata infatti destinata per i regali (40%), seguiti da cibo (28%), viaggi (19%) e intrattenimenti, dal cinema ai teatri (11%).La prospettiva di un Natale libero da restrizioni consentirà di programmare le ferie ai 10 milioni di italiani che l'anno scorso hanno rinunciato a viaggiare durante le festività a causa della pandemia. A pagare il prezzo più alto erano state state le destinazioni di montagna, fa sapere Coldiretti, con 3,8 milioni di italiani che non avevano potuto raggiungere le piste da sci.Le nuove misure rassicurano anche sette italiani su dieci che almeno una volta si recheranno a mangiare fuori, durante le feste di Natale e Capodanno, in uno dei circa 360mila tra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi presenti nelle regioni.Coldiretti ricorda, infine, che la ristorazione è tra i settori più danneggiati dalla pandemia, con il crollo dei consumi alimentari degli italiani fuori casa del 2020, il minimo storico da almeno un decennio. La drastica riduzione dell'attività di bar, ristoranti, trattorie e agriturismi si ripercuote a cascata sull'intero settore agroalimentare, con oltre un milione di chili di vino e cibo rimasti invenduti durante l'anno della pandemia.

