Francia, ridotta la validità del Green Pass con il test PCR: si passa da 72 a 24 ore

Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha annunciato oggi le nuove misure per fronteggiare la situazione epidemiologica legata alla diffusione del... 25.11.2021, Sputnik Italia

Il funzionario ha dichiarato in un briefing che a partire dal 29 novembre i Green Pass ottenuti con test molecolari non saranno più validi per 72 ore, ma avranno corso di validità di una sola giornata, 24 ore.Un'altra novità riguarderà la dose di richiamo, che diventerà aperta a tutte le categorie della popolazione maggiorenne. Inoltre, l'intervallo tra il ciclo completo della vaccinazione e la dose di richiamo verrà ridotto da sei a cinque mesi.Le persone completamente vaccinate avranno a disposizione sette mesi per ricevere la dose di richiamo, una volta scaduto questo periodo, il Green Pass non sarà più valido.Inoltre, il governo ha preparato una stretta sulle mascherine, che a breve dovranno essere indossate non solo al chiuso, ma anche all'aperto.Nella giornata di ieri, il portavoce del governo francese Gabriel Attal aveva dichiarato che la situazione epidemiologica in Francia si stava aggravando. Secondo quanto affermato da Attal, il numero di contagi giornalieri medio al momento è circa 20.000 a giorno, con circa 30.000 casi registrati lo scorso martedì. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono stati registrati oltre 7,4 milioni di contagi da COVID, con circa 118.000 decessi.

