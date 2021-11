https://it.sputniknews.com/20211125/enel-accelera-verso-la-decarbonizzazione-obiettivo-neutralita-entro-il-2040-13912864.html

Enel accelera verso la decarbonizzazione: obiettivo neutralità entro il 2040

Enel accelera verso la decarbonizzazione: obiettivo neutralità entro il 2040

Investimenti nelle rinnovabili, stop alle centrali a carbone entro il 2027 e vero l’uscita anche dal gas: la strategia per ridurre i costi in bolletta e... 25.11.2021, Sputnik Italia

Obiettivi chiari, guidati dal mantra della transizione ecologica come traguardo. Enel, primo operatore al mondo per la gestione delle rinnovabili, accelera sul fronte della decarbonizzazione e per questo rivede il suo Piano industriale.Un passo che sarà raggiunto in Italia già nel 2025, con l’unica incognita delle centrali in Sardegna.E ulteriore passo: raggiungere la neutralità carbonica con 10 anni di anticipo, già nel 2040.Il piano e gli investimentiEnel ha stimato una spesa di 201 miliardi da qui al 2030 per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica.La spesa sarà poi suddivisa tra reti e rinnovabili, a cui andranno 70 miliardi di euro, e agli altri progetti, tra cui mobilità e batterie.Un piano che consentirà di “anticipare di dieci anni net zero, la decarbonizzazione di tutte le attività, sia dirette che indirette”, ha detto Starace.Ci sarà un passaggio intermedio al 2030, già significativo: “Una riduzione fino al 40% della spesa energetica dei clienti” a livello globale e “una riduzione fino all’80% della loro impronta carbonica”.Per ora 'no' al nucleare e all’idrogenoIntanto, in base al piano presentato, Enel accantona la corsa al nucleare e all’idrogeno.Sull’idrogeno, invece, “non sono previsti investimenti nei prossimi tre anni, prima vogliamo valutare quanto possa essere competitivo”.

