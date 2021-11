https://it.sputniknews.com/20211125/di-battista-m5s-drammaticamente-irrilevante-suddito-del-draghistan-13911536.html

Di Battista: "M5S drammaticamente irrilevante, suddito del Draghistan"

Dal suo tour nelle piazze d'Italia, l'ex deputato grillino ha parlato dell'idea di un nuovo progetto politico con al centro diritti economici e sociali, della... 25.11.2021

"Il M5S oggi è drammaticamente irrilevante". Alessandro Di Battista, in un intervista al Corriere della Sera, non risparmia frecciate agli ex colleghi del Movimento:Le voci di corridoio su una sua futura discesa in campo aumentano, ma l'ex leader pentastellato resta criptico sull'ipotesi di una candidatura alle prossime politiche, mentre apre all'idea di un nuovo movimento, che abbia come "urgenza" i "diritti economici e sociali".Di questo progetto, fa sapere, ha già parlato con Bersani, che si è detto d'accordo.Le critiche al M5SÈ improbabile che il ritorno in politica di Alessandro Di Battista avvenga con il M5S.Qualora ci fosse un nuovo progetto politico, però, Di Battista sarebbe favorevole a cooptare Virginia Raggi.Elezioni del presidente della RepubblicaDi Battista si dice contrario al secondo mandato del presidente della Repubblica e definisce "indecente" la rielezione di Napolitano. Al Colle vedrebbe bene Gustavo Zagrebelsky, perché "al Paese serve un amante della Costituzione".Commenta con sarcasmo le lodi di Silvio Berlusconi al reddito di cittadinanza.Resta assolutamente negativo il giudizio sul governo Draghi:Covid e vacciniSul vaccino per i minori di 12 anni, Di Battista ha "molti dubbi", ma chiarisce che "se esistesse in Italia una casa farmaceutica pubblica ne avrei di meno".Il covid, conclude, "doveva convincere i politici sulla necessità di rafforzare lo Stato. Invece si sta tornando a privatizzare ogni cosa

