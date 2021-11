https://it.sputniknews.com/20211125/cumbre-vieja-esperto-eruzioni-simili-possibili-in-tutte-le-canarie-13914218.html

Cumbre Vieja, esperto: "Eruzioni simili possibili in tutte le Canarie"

Cumbre Vieja, esperto: "Eruzioni simili possibili in tutte le Canarie"

L'isola di La Palma è teatro di un'imponente eruzione vulcanica del Cumbre Vieja dallo scorso 19 di settembre. 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T12:26+0100

2021-11-25T12:26+0100

2021-11-25T12:29+0100

mondo

spagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/13914156_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_1ad1a6a6aa408296efe657ed2b4d102a.jpg

Una delle Isole Canarie potrebbe diventare la prossima vittima di un'eruzione vulcanica in qualsiasi momento.Ad affermarlo a Sputnik è stato Javier Almendros, esperto vulcanologo dell'Università di Granada.Il vulcanologo ha portato come esempio diverse eruzioni vulcaniche avvenute sulle isole di Lanzarote e Tenerife, ed in particolare la storica eruzione di Timanfaya, che ha dato origine all'omonimo Parco Nazionale.A breve termine, si stima che le isole di Lanzarote, Tenerife, La Palma ed El Hierro, viste le eruzioni vulcaniche che si sono verificate nel loro territorio nel corso della storia, abbiano la più alta probabilità di subire nuove eruzioni vulcaniche.Dallo scorso 19 settembre, sull'isola di La Palma, situata nell'arcipelago spagnolo delle Isole Canarie, si verifica un'eruzione del vulcano Cumbre Vieja.Secondo l'ultimo aggiornamento dell'European Copernicus Earth Observation Program, la lava ha colpito un'area di oltre 1.000 ettari e negli ultimi due mesi ha distrutto più di 2.600 case.Più di 7.000 persone sono state evacuate dalle zone colpite, mentre sull'isola continuano a essere registrati tremori costanti.Il magma del Cumbre Vieja ha raggiunto anche il mare e ha formato un delta di oltre 40 ettari, dove la larghezza massima tra i flussi è di 3.200 metri, secondo i dati forniti dal Piano di Emergenza Vulcanica delle Isole Canarie.

https://it.sputniknews.com/20211111/eruzione-del-cumbre-vieja-terremoto-di-magnitudo-5-registrato-a-la-palma-13705673.html

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spagna