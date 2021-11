https://it.sputniknews.com/20211125/covid-lok-di-ema-al-vaccino-per-bimbi-di-5-11-anni-13917179.html

Covid, l'ok di Ema al vaccino per bimbi di 5-11 anni

Il vaccino di Pfizer/Biontech ha dimostrato un'efficacia al 90,7% nel prevenire il Covid-19 sintomatico nei più piccoli. 25.11.2021, Sputnik Italia

L'Agenzia Europea per il Farmaco (EMA) ha approvato il vaccino anti-Covid Cominarty per i bambini tra 5 e 11 anni.Il vaccino sviluppato da Pfizer/Biontech è stato già approvato e somministrato agli adolescenti con più di 12 anni. I minori di 11 anni riceveranno un dosaggio più basso, che garantirà comunque un'elevata efficacia nella protezione delle sintomatologie Covid.Lo studio principale ha mostrato che nella fascia d'età tra 5 e 11 anni la dose ridotta di Cominarty ha prodotto una risposta immunitaria, misurata in livello di anticorpi contro il Sars-CoV-2, paragonabile a quella osservata con la dose più alta da 30 milligrammi, che viene somministrata ai pazienti di età compresa tra 16 e 25 anni.“L’efficacia di Comirnaty è stata calcolata in quasi 2mila bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che non presentavano segni di infezione precedente. Questi bambini hanno ricevuto il vaccino o un placebo. Dei 1.305 bambini che hanno ricevuto il vaccino, tre hanno sviluppato Covid-19 rispetto a 16 dei 663 bambini che hanno ricevuto il placebo. Ciò significa che, in questo studio, il vaccino era efficace al 90,7% nel prevenire il Covid-19 sintomatico (sebbene il tasso reale potesse essere compreso tra il 67,7% e il 98,3%)”, ha concluso l’Ema.L'ok di Ema arriva a quasi due messi dalla richiesta di autorizzazione di Pfizer/Biontech, che ha presentato i risultati definitivi della sperimentazione lo scorso 15 ottobre. Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) sta valutando i dati forniti da Moderna per l'utilizzo del suo vaccino anti-covid tra 6-11 anni.

