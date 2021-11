https://it.sputniknews.com/20211125/confine-bielorussia-polonia-migranti-chiedono-allue-di-prendere-una-decisione-13915352.html

Confine Bielorussia-Polonia, migranti chiedono all'UE di prendere una decisione

Confine Bielorussia-Polonia, migranti chiedono all'UE di prendere una decisione

In migliaia si trovano ammassati da ormai due settimane alla frontiera tra Bielorussia e Polonia, con Varsavia che però tiene duro e impedisce loro l'ingresso... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T13:24+0100

2021-11-25T13:24+0100

2021-11-25T13:24+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13809593_0:254:2893:1882_1920x0_80_0_0_9c6106949ddf9da85771a534a41d0b05.jpg

I migranti che si trovano al confine bielorusso-polacco hanno organizzato, nella giornata di oggi, una protesta e chiedono all'UE di prendere una decisione sul loro status.Lo riporta in queste ore il corrispondente di Sputnik presente in Bielorussia.Stando a quanto riferito, i migranti affermano di volersi trasferire in un paese pacifico e stabile e dicono di essere venuti in Europa non per motivi economici.Migliaia di migranti dal Medio Oriente, per lo più curdi iracheni, si trovano già da più di due settimane al confine bielorusso-polacco, impossibilitati a entrare nell'UE, poiché Varsavia rifiuta loro l'ingresso.Intanto, Varsavia accusa Minsk di aver orchestrato la crisi, ma la Bielorussia nega ogni responsabilità e, dal canto suo, afferma di non poter gestire il flusso migratorio a causa delle sanzioni occidentali.Secondo il governo bielorusso, i rifugiati sono stati costretti a lasciare i loro Paesi d'origine a causa delle operazioni militari che gli Stati Uniti e l'UE vi hanno condotto nei decenni passati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo