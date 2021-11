https://it.sputniknews.com/20211125/cina-mette-in-orbita-il-satellite-shiyan-11-servira-per-pianificazione-urbana-e-raccolti-13919517.html

Cina mette in orbita il satellite Shiyan-11: servirà per pianificazione urbana e raccolti

Nella mattinata di oggi la Cina ha lanciato in orbita il satellite Shiyan-11 con l'ausilio del veicolo di lancio Kuaizhou-1A, ha dichiarato la Compagnia cinese... 25.11.2021, Sputnik Italia

Il lancio è avvenuto giovedì alle ore locali 7.41 (le 0.41 ora italiana) dal Centro spaziale di Jiuquan, al nord-ovest della Cina. Il satellite è entrato con successo nell'orbita prevista. In futuro, i dati ottenuti da esso saranno utilizzati per i rilievi territoriali, per la pianificazione urbana, per la stima della resa del raccolto e per la prevenzione e la mitigazione delle calamità.Secondo quanto riferito dal centro di lancio, questa è la tredicesima missione di volo dei razzi Kuaizhou-1A.A settembre la Cina aveva messo in orbita un satellite che sarà utilizzato per testare le tecnologie di mitigazione dei detriti spaziali.

