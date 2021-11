https://it.sputniknews.com/20211125/carfagna-ascoltiamo-le-donne-che-denunciano-le-violenze-fermiamo-i-violenti-al-primo-pugno-13911076.html

Carfagna: “Ascoltiamo le donne che denunciano le violenze, fermiamo i violenti al primo pugno”

La ministra del Sud, promotrice della legge contro lo stalking, chiede il rafforzamento dell’uso del braccialetto elettronico. E poi di utilizzare i fondi... 25.11.2021, Sputnik Italia

Serve più ascolto, un salto culturale, misure più decise nel contrasto dei recidivi e percorsi riabilitativi per gli uomini violenti.La ministra del Sud Mara Carfagna, promotrice e firmataria da titolare della Pari opportunità della legge sullo stalking, parla a La Stampa, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.Per questo, “con le ministre Bonetti, Gelmini, Lamorgese e Cartabia stiamo lavorando a una serie di modifiche legislative assai incisive”, in particolare sul potenziamento dell’uso del braccialetto elettronico e il diritto alla riabilitazione, ma in carcere.Inoltre, per la Carfagna, servono più risorse per le donne maltrattate, le vittime e i centri di ascolto e accoglienza: “Valorizzeremo questi progetti per l’assegnazione di beni sottratti alla mafia”.La politica sia d’esempio, riconosca l’emergenzaLa ministra del Sud punta poi il dito contro il mancato salto culturale, rispetto all’interpretazione dei dati della violenza sulle donne, anche da parte della politica, che “può fare tantissimo”.Un fenomeno che, se riguardasse pestaggi a scopo di rapina o di estorsione o agguati politici, sarebbe un’emergenza riconosciuta, ma, trattandosi di donne, viene considerato alla stregua di un disastro naturale.Per la ministra, sono “ancora poche le donne che denunciano, anche per la scarsa indipendenza economica che le priva dei mezzi per sfuggire a un partner violento: l’incremento dell’occupazione femminile è un dovere anche per questo”.

