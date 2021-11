https://it.sputniknews.com/20211125/caos-nel-movimento-5-stelle-grillo-e-pronto-a-sfasciare-tutto-13920679.html

Caos nel Movimento 5 Stelle, Grillo è pronto a “sfasciare tutto”

Caos nel Movimento 5 Stelle, Grillo è pronto a "sfasciare tutto"

L’idillio con il leader Conte è già finito e il fondatore vuole dare un segno della distanza dopo la battuta sullo “specialista del penultimatum”. 25.11.2021, Sputnik Italia

Il fondatore del Movimento 5 Stelle è pronto a dare l’addio al suo progetto, creando un terremoto di cui è difficile prevedere gli sviluppi e le conseguenze.Beppe Grillo è deciso a mettere a dura prova la tenuta delle leadership di Giuseppe Conte con cui è ai ferri corti.Dopo il commento decisamente poco gentile nei confronti dell’ex premier, definito pubblicamente lo “specialista del penultimatum” per l’affaire Rai, le intenzioni di Grillo non sono più un segreto per i vertici del M5S, scrive Il Giornale che ricostruisce il retroscena.Il nuovo corso è già finito?A 24 ore di distanza dallo sfottò di Beppe Grillo a Conte in streaming nel corso di un convegno del M5s alla Camera, è ormai chiaro che l’attacco al leader è partito.La tensione è palpabile e non ci sono tentativi di stemperarla secondo i ben informati.Secondo Il Giornale, Grillo è “stanco del M5S” ed è concentrato anche sulla decisione, ormai imminente, del Gup sulle accuse di violenza sessuale fatte al figlio Ciro.Grillo, quindi, sta pensando a un vero e proprio addio oppure a uno scossone interno che detronizzi Conte: il testimone potrebbe così passare ad una tra Virginia Raggi e Chiara Appendino.

