https://it.sputniknews.com/20211125/bertolaso-la-sfida-si-gioca-adesso-vaccinare-a-febbraio-sarebbe-tardi-13910581.html

Bertolaso: “La sfida si gioca adesso, vaccinare a febbraio sarebbe tardi”

Bertolaso: “La sfida si gioca adesso, vaccinare a febbraio sarebbe tardi”

La Regione Lombardia punta a 100mila terze dosi al giorno. Per il responsabile della campagna anti-Covid regionale bisogna intervenire adesso per evitare un... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T08:24+0100

2021-11-25T08:24+0100

2021-11-25T08:24+0100

lombardia

guido bertolaso

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/889/75/8897554_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b22594efdb87c25052bb3f38b1060cd8.jpg

L’obiettivo è raggiungere la quota di 100mila terze dosi ogni giorno per ottenere due milioni di booster entro Natale e così “abbattere il picco”.Guido Bertolaso, responsabile della campagna anti-Covid in Lombardia parla al Corriere della Sera, e sottolinea che lo sforzo di immunizzazione si deve fare adesso, non è rimandabile.E a proposito della corsa alle prenotazioni, Bertolaso parla di “effetto Kabul”: “Quando gli americani hanno detto che avrebbero lasciato l’Afghanistan nessuno ha battuto ciglio. Quando hanno visto che salivano sugli elicotteri c’è stato l’assalto all’aeroporto. Succede sempre così: fin quando non tocchi con mano che accade qualcosa di serio aspetti e speri. Poi ti muovi e tendenzialmente inizia la corsa".Il responsabile della campagna anti-Covid della Lombardia afferma che ora “si sale sul ring. Il generale Francesco Figliuolo mi ha garantito che abbiamo tutte le dosi necessarie per spingere forte in questo mese. Da lunedì inizia la battaglia di dicembre”.La corsa per salvare il NatalePer Bertolaso esistono due scenari per le prossime settimane: “Il secondo non è per nulla buono. E ci costringe a rifare i calcoli. Alla vigilia di Natale potremmo avere una pressione molto maggiore sugli ospedali: raggiungere il 20% di occupazione delle terapie intensive anche in Lombardia che come Regione sta meglio di altre. Per questo ora serve una spallata importante".E sui no vax che sostengono che per controllare il virus è meglio essere tamponati che vaccinati, risponde: “Sono le teorie fantasiose di qualche personaggio televisivo". Infine sulle vaccinazioni ai bambini, Bertolaso parla del “miglior regalo di Natale che possiamo fare a loro e alle loro famiglie”.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lombardia, guido bertolaso, coronavirus in italia, vaccinazione in italia