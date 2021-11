https://it.sputniknews.com/20211125/austria-rilevato-focolaio-di-influenza-aviaria-13919183.html

Austria, rilevato focolaio di influenza aviaria

Un focolaio di influenza aviaria è stato rilevato in un piccolo allevamento di pollame in Austria. Tutti gli animali sono stati abbattuti, ha riferito... 25.11.2021, Sputnik Italia

"L'influenza aviaria si sta diffondendo in Europa da metà ottobre. Il 24 novembre, l'AGES ha confermato il primo caso in Austria: l'influenza aviaria è stata diagnosticata in un piccolo allevamento di polli a Fischamend (Bassa Austria)", fa sapere un comunicato stampa dell'Agenzia.Tutti gli animali sono stati abbattuti sotto la supervisione delle autorità.Inoltre, è stato emesso un ordine che obbliga gli allevatori di più di 350 capi a tenere gli animali al chiuso.L'ultima volta in cui un focolaio d'influenza aviaria è scoppiato in Austria è stata nella primavera del 2021.

