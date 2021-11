https://it.sputniknews.com/20211125/alti-pensatori-a-bruxelles-la-via-della-seta-eu-e-altri-progetti-geniali-13915632.html

Alti pensatori a Bruxelles: la Via della Seta EU e altri progetti 'geniali'

Alti pensatori a Bruxelles: la Via della Seta EU e altri progetti 'geniali'

Sono costretto ad ammetterlo: sono meno intelligente di quanto mi ero illuso di essere. L’ho scoperto quando il quotidiano tedesco Handelsblatt ha pubblicato... 25.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-25T12:59+0100

2021-11-25T12:59+0100

2021-11-25T13:40+0100

opinioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/642/77/6427705_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_3a1f203ea36f9b8d294c9b5929cea241.jpg

Si tratta della risposta europea alla Belt and Road Initiative dei cinesi, risposta che andrà sotto il nome di Global Gateway. Secondo questo piano, che sarà presentato anche agli americani durante il prossimo viaggio negli USA della nostra Presidente, l’Unione investirà 40 miliardi di euro per costruire una grandissima rete infrastrutturale intra- e inter-continentale, per potenziare lo scambio di beni, servizi e persone. Non si vuole soltanto fare concorrenza alla Cina, ma dotare l’Europa e i Paesi vicini, a cominciare dall’Africa, di collegamenti ferroviari, stradali e marittimi più potenti e più grandi di quelli attuali. Le nostre industrie produrranno i macchinari necessari per realizzare fisicamente quelle opere e si faranno sbancamenti, gallerie, autostrade, porti e ferrovie dove lavoreranno migliaia di tecnici e operai e vedremo un fermento di lavori come non ne conoscevamo da anni.A me sembra un’idea fantastica e il realizzare qualcosa di questo genere sarà un ulteriore lievito per l’economia del continente. Complimenti, dunque, ai nostri politici e funzionari di Bruxelles per aver saputo pensare così in grande!I dubbi, anzi, la certezza della mia incapacità nel comprendere con il giusto acume quanto deciso a Bruxelles mi sono nati quando mi sono ricordato che non è l’unico progetto pensato dalla nostra Commissione. Ce n’è un altro, altrettanto eccezionale: il Green Deal!Anche in questo secondo caso, non posso che congratularmi con la signora von der Leyen. Lei, infatti, ci ha comunicato che l’Europa eliminerà ogni nuovo mezzo di locomozione funzionante a benzina, gasolio, gas o ibrido entro il 2035 ed, entro il 2050, nessuno di questi “facitori di gas serra” potrà più avere spazio in tutto il continente. Finalmente! In ossequio alle giustissime richieste dei nostri adolescenti, che hanno riempito le piazze per pretenderlo, gli europei (peccato che cinesi, indiani, americani, russi e africani non facciano lo stesso con le stesse scadenze) porranno fine al surriscaldamento climatico in corso.Se non avete ancora colto il perché la contemporaneità di questi due progetti mi ha reso conscio della mia limitatezza, significa che anche voi non siete molto più intelligenti di me. E, insieme, siamo molto meno acuti dei pensatori che abbiamo la fortuna di avere a Bruxelles.Ciò che la mia mente ristretta non mi consente di capire è come sarà possibile procedere a tutte quelle opere infrastrutturali se, contemporaneamente, dovremo fare a meno dei motori a gasolio usati dalle macchine movimento terra, dalle gru, dai rimorchiatori, dai camion, dalle frese per gallerie ecc. Lavori come quelli ipotizzati dal Global Gateway richiederanno diversi decenni e al 2035 mancano solo quattordici anni. Per ora il progetto è solo un’idea preliminare messa su carta. Se anche la burocrazia sarà efficientissima e tutti i singoli progetti saranno approvati, i lavori potranno cominciare solo tra qualche anno e lo spazio temporale a nostra disposizione si ridurrà ulteriormente. Riusciranno i nostri eroi, non dico a finire, ma almeno a cominciare le opere necessarie, prima di dover rinunciare ai combustibili fossili che tanto ci fanno male?A noi poverini sembra impossibile, ma a Bruxelles, siatene sicuri, hanno sicuramente previsto tutto!L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210903/green-deal-campanello-dallarme-40-delle-tecnologie-per-essere-carbon-free-nel-2050-oggi-non-ce-12779498.html

https://it.sputniknews.com/20211104/critiche-ad-ursula-von-der-leyen-vola-con-jet-privato-da-vienna-a-bratislava-13607432.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mario Sommossa

Mario Sommossa

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mario Sommossa

opinioni