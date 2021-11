https://it.sputniknews.com/20211124/yemen-coalizione-a-guida-saudita-lancia-nuova-sequenza-di-attacchi-sulla-capitale-13890210.html

Yemen, coalizione a guida saudita lancia nuova sequenza di attacchi sulla capitale

Yemen, coalizione a guida saudita lancia nuova sequenza di attacchi sulla capitale

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha lanciato una seconda raffica di attacchi aerei nella notte, su obiettivi definiti dalla stessa militari e... 24.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-24T07:13+0100

2021-11-24T07:13+0100

2021-11-24T08:29+0100

mondo

yemen

Gli attacchi avrebbero lo scopo di neutralizzare obiettivi Houthi, poiché i militanti del gruppo sciita hanno condotto in modo intermittente attacchi transfrontalieri contro l'Arabia Saudita da quando la coalizione è intervenuta nello Yemen nel marzo del 2015.In vista dell'ultima serie di attacchi, le forze guidate dai sauditi avrebbero lanciato volantini che esortavano i civili a stare lontani dai siti Houthi.Un comunicato della coalizione, rilasciato poco dopo gli attacchi, indicava che le forze avevano preso di mira siti segreti in cui operavano i droni.L'operazione di oggi segue quella di martedì, con attacchi simili contro siti Houthi dentro e intorno alla città di Sanaa. Prima degli attacchi, il canale televisivo Al-Arabiya dell'Arabia Saudita aveva pubblicato un videoclip che mostrava la milizia Houthi utilizzare l'aeroporto di Sanaa come base operativa.

yemen

2021

